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Заболеваемость COVID-19 в Москве растет вторые сутки

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Около 1,7 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это примерно на 22% больше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние 24 часа в столице зафиксировали 1 712 инфицированных. Накануне сообщалось о выявлении 1 402 пациентов с коронавирусом. Таким образом, заболеваемость в городе увеличилась на 310 случаев или примерно на 22%.

Заболеваемость COVID-19 в Москве растет вторые сутки подряд, до этого в столице было зафиксировано 1 105 случаев инфицирования - это минимальное значение с 10 марта.

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За сутки COVID-19 привел к смерти 54 человек. Всего с начала пандемии в столице скончались 27 193 пациента с коронавирусом.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 2 463 горожанина. В общей сложности от COVID-19 в Москве вылечилось 1 млн 436 тыс. 829 человек.

Накануне сообщалось о смерти 52 и выздоровлении 2 299 пациентов.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 26 августа составляет 1 560 501.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

Москва короравирус

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