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Павильоны "Здоровая Москва" продолжат работать до конца сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - До конца сентября в парковых павильонах "Здоровая Москва" можно будет проверить здоровье, в том числе - и после перенесенного COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Павильоны "Здоровая Москва" будут принимать до конца сентября. (...) Вы можете сделать чек-ап (проверку здоровья - ИФ) без предварительной записи. А с недавних пор там можно пройти обследование после COVID-19", - сообщил Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр добавил, что за последние две недели павильоны посетили более 30 тыс. человек. Самыми популярными являются павильоны в парках на Ангарской улице, у прудов "Радуга" и на "Ходынском поле".

Летом в павильонах "Здоровая Москва" происходила только вакцинация москвичей против COVID-19.

Москва Сергей Собянин

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