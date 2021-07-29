Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:59Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

В Москве в августе начнут диспансеризацию переболевших COVID

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Диспансеризацию переболевших COVID-19 москвичей начнут в августе, ее будут проводить на базе павильонов "Здоровая Москва", сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"В ближайшее время мы начнем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на прием пациентов, оказывать им содействие в прохождении диспансеризации, диагностике первичной и так далее. (...) Я думаю, в августе эта работа будет организована вполне полноценно", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

МоскваСобянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19Читать подробнее

Мэр добавил, что такую же работу организуют и в поликлиниках города.

По словам Собянина, диспансеризацию смогут пройти все желающие, однако в первую очередь проверить свое здоровье приглашают москвичей, которые перенесли коронавирус.

В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что число исследований в павильонах "Здоровая Москва" планируют увеличить. Горожане смогут сдать здесь биохимический анализ крови и пройти тест на оценку деятельности сердечно-сосудистой системы. По результатам этих исследований медики могут направить пациентов на дальнейшее обследование.

Сейчас павильоны "Здоровая Москва" и поликлиники города загружены задачами по борьбе с COVID-19, в том числе там проводят вакцинацию от коронавируса.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с COVID в Москве

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 37%

Заммэра Москвы Бирюков объяснил частую замену плитки

Заммэра Москвы Бирюков объяснил частую замену плитки

До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру

До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру

Источник сообщил о пожаре в детской больнице в Москве

Фигуранты дела об убийстве боксера и бизнесмена Боляна получили от 8 до 11 лет

В Москве задержали кандидата в депутаты от КПРФ Удальцову

"Оранжевый" уровень опасности из-за жары вновь объявлен в Москве

Пандемия коронавируса

Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной за месяц

Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной за месяц

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре во вторник

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре во вторник
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');