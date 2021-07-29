В Москве в августе начнут диспансеризацию переболевших COVID

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Диспансеризацию переболевших COVID-19 москвичей начнут в августе, ее будут проводить на базе павильонов "Здоровая Москва", сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"В ближайшее время мы начнем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на прием пациентов, оказывать им содействие в прохождении диспансеризации, диагностике первичной и так далее. (...) Я думаю, в августе эта работа будет организована вполне полноценно", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр добавил, что такую же работу организуют и в поликлиниках города.

По словам Собянина, диспансеризацию смогут пройти все желающие, однако в первую очередь проверить свое здоровье приглашают москвичей, которые перенесли коронавирус.

В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что число исследований в павильонах "Здоровая Москва" планируют увеличить. Горожане смогут сдать здесь биохимический анализ крови и пройти тест на оценку деятельности сердечно-сосудистой системы. По результатам этих исследований медики могут направить пациентов на дальнейшее обследование.

Сейчас павильоны "Здоровая Москва" и поликлиники города загружены задачами по борьбе с COVID-19, в том числе там проводят вакцинацию от коронавируса.