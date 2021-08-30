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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Собянин снизил стоимость проезда в общественном транспорте для жителей ТАО на 30 процентов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В сентябре в наземном транспорте Новой Москвы отменят зонирование тарифов в Троицком административном округе, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

С 1 сентября, по его словам, для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты.

"Поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тысяч пассажиров ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год", - написал мэр.

Собянин напомнил, что после расширения Москвы присоединенные к ней территории попали в тарифную зону Б. При поездках их ТАО на старую территорию Москвы за разовую поездку приходилось платить 60 рублей вместо 42 рублей, а проездной билет на наземный транспорт на 30 дней стоил 2070 рублей вместо 1240 рублей.

Мэр напомнил, что формально это имело смысл для длинных автобусных маршрутов из отдаленных сел Новой Москвы.

"Тем не менее, сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы", - убежден он.

Поскольку, по его словам, длинные маршруты работают не только в Новой Москве, но и внутри МКАД, "непонятно, почему одни пассажиры платят по обычному тарифу, а другие должны переплачивать за проезд". Дороговизна проезда снижала спрос на общественный транспорт, и люди больше ездили на личном транспорте, продолжил он.

"И, наконец, в автобусах, следующих в зону Б, регулярно возникали конфликты с контролерами, т.к. многие пассажиры даже не догадывались об особенностях оплаты за проезд", - добавил Собянин.

Власти города решили "раз и навсегда покончить с этими проблемами".

ТАО Троицк Новая Москва Сергей Собянин

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