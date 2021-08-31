Москва будет тратить 250 млн рублей в год на выезды школ искусств на концерты

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы будет выделять 250 млн рублей в год на перевозку учеников детских школ искусств на фестивали и концерты в пределах города, таким образом, эти поездки для них станут бесплатными. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Школы по предварительным заявкам получат для выездов автобусы "Мосгортранса" туристического класса. Ожидается, что для этого потребуется около 1600 выездов в год, это повлечет траты в размере до 250 млн рублей.

Департаменту культуры Москвы подотчетно 151 учреждение художественного и музыкального образования, в них учатся коло 22 тысяч детей.