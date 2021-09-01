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В Москве пересадки в наземном транспорте стали бесплатными

Для этого карту "Тройка" будет нужно привязать к личному кабинету пассажира

В Москве пересадки в наземном транспорте стали бесплатными
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Москве с 1 сентября отменили оплату пересадок в наземном общественном транспорте. Об этом в своем блоге объявил мэр города Сергей Собянин.

Теперь пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки, уточнил он.

Для этого пассажиру нужно будет привязать карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.

"Московские пассажиры привыкли к бесплатным пересадкам между метро, МЦК и МЦД. Но пересадка с одного наземного маршрута на другой до сих пор оставалась платной. Так было всегда, - написал мэр. - Но теперь пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров".

По оценке мэрии, эта возможность позволит сэкономить примерно 500 тысячам пассажирам в день. "Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей", - пообещал Собянин.

Также в мэрии рассчитывают, что это привлечет на наземный транспорт новых пассажиров, которые до сих пор выбирали более длинный, но дешевый маршрут.

"Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока", - заверил мэр.

Москва Сергей Собянин

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