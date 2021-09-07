Москва и Подмосковье предложили увеличить штрафы за незаконные свалки

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Мосгордума и Мособлдума совместно внесли в Государственную думу законопроект, существенно увеличивающий административные штрафы за незаконный сброс мусора.

Документ (№1245543-7) опубликован в базе данных нижней палаты парламента во вторник.

В настоящее время наказание за сброс отходов из багажника машины или из кузова грузовика составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, отмечается в пояснительной записке, в то время как "услуга" по незаконному вывозу контейнера с отходами в московском регионе стоит 10 тыс. рублей. В результате, как отмечается, наказания не действуют и количество нарушений растет.

Поэтому парламентарии Москвы и Подмосковья предлагают внести поправки в статью 8.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая регулирует ответственность в этой сфере. Во-первых, предлагается поднять существующие штрафы, а во-вторых, отдельно и более строго наказывать за свалку мусора из машины.

В результате за незаконный выброс мусора из багажника легкового автомобиля наказание для обычных граждан составит от 10 до 15 тыс. рублей (от 20 до 30 тыс. за повторное нарушение в течение года). А если сброс ведется из кузова грузовика или из прицепа с помощью трактора, то региональные депутаты предлагают наказывать граждан штрафами в 40-50 тыс. рублей (повторно – от 60 до 70 тыс. рублей).

Наказания для предпринимателей и юридических лиц по проектируемым статьям, согласно законопроекту, будут еще строже. Так, предпринимателей без образования юрлица за единичную свалку отходов с самосвала предлагают штрафовать на сумму 60-80 тыс. рублей, юридических лиц – на 100-120 тыс. рублей, а за повторное нарушение – конфисковать технику.

Кроме того, московские и подмосковные власти предлагают отдельно прописать в законе возможность фиксировать незаконные свалки с помощью камер-ловушек, которые будут работать в любое время дня и ночи. Штрафы за свалки будут приходить владельцам машин: так, владельцу "легковушки" предлагается выписывать штраф в 10 тыс. рублей (20 тыс. рублей - повторно), а владельцам грузовиков и тракторов – 100 тыс. рублей (150 тыс. рублей – повторно).

Ловушки, отмечается в пояснительной записке, могут периодически переносить с места на место, чтобы нарушители не могли заранее разработать маршруты объезда.

Предполагается, что выписывать штрафы будут органы экологического надзора и органы, осуществляющие государственный лесной надзор, а также полицейские, если зафиксируют нарушение сами или получат жалобу от граждан.