Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла на 14% после снижения накануне

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Более 1,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 1 838 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 1 609 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице увеличилась на 229 случаев, или на 14%.

За сутки коронавирус привел к смерти 49 человек. Общее количество скончавшихся достигло 28 160.

Выздоровели за сутки 1 430 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечился 1 468 151 человек.

Накануне сообщалось о 1 362 выписанных и 47 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 15 сентября составляет 1 591 642.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

30 августа Собянин отметил, что заболеваемость коронавирусом в столице снизилась до минимальных значений.