Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла на 14% после снижения накануне

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Более 1,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 1 838 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 1 609 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице увеличилась на 229 случаев, или на 14%.

В РоссииЗа сутки от COVID-19 в РФ скончались 792 человекаЗа сутки от COVID-19 в РФ скончались 792 человекаЧитать подробнее

За сутки коронавирус привел к смерти 49 человек. Общее количество скончавшихся достигло 28 160.

Выздоровели за сутки 1 430 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечился 1 468 151 человек.

Накануне сообщалось о 1 362 выписанных и 47 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 15 сентября составляет 1 591 642.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

30 августа Собянин отметил, что заболеваемость коронавирусом в столице снизилась до минимальных значений.

коронавирус Москва

Новости по теме

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Кассационный суд признал законным приговор Ефремову

Кассационный суд признал законным приговор Ефремову

У Мавриди после задержания изъяли валюту и 70 тысяч рублей

У Мавриди после задержания изъяли валюту и 70 тысяч рублей

Задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве

Большой театр планирует позже ввести вход по QR-кодам

Большой театр планирует позже ввести вход по QR-кодам

Роспотребнадзор назвал возможную причину смертельного отравления арбузом в Москве

В Москве начался отопительный сезон

В Москве начался отопительный сезон

Синоптики пообещали похолодание до нуля градусов в Москве к пятнице

Синоптики пообещали похолодание до нуля градусов в Москве к пятнице

В крови погибших после отравления арбузом москвичек нашли следы этиленгликоля

Салют в честь 874-летия Москвы посмотрели около 100 тыс. человек

Салют в честь 874-летия Москвы посмотрели около 100 тыс. человек

"Магнит" продал 73 т арбузов из партии, которой предположительно отравились люди

"Магнит" продал 73 т арбузов из партии, которой предположительно отравились люди
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');