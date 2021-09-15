Кремль заявил, что речи о новом локдауне в РФ не идет

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что никакого локдауна в России не планируется.

На вопрос журналистов, ожидают ли в Кремле роста заболеваемости коронавирусом в крупных российских городах и не планируется ли введение локдауна, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Об этом речи не идет, такого нет вообще вопроса сейчас".

"Что касается ожиданий новой волны - какие-то вирусологи постоянно ждут новой волны, какие-то говорят: она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не будет повторяться. Поэтому здесь очень широкий диапазон мнений", - добавил Песков.