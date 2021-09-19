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Хроника последних дней СССР

На месте незаконной парковки на юго-востоке Москвы появится ярмарка

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Территорию незаконной парковки в московском районе Выхино-Жулебино отдали под размещение круглогодичного ярмарочного павильона, сообщил в воскресенье заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По желанию жителей на месте нелегальной парковки в Выхино-Жулебино появилась городская ярмарка", - привели слова Ефимова в пресс-службе профильного комплекса столичного правительства.

Павильон построили на площади 1,8 тыс. кв.м. За благоустройства участка высказались жители района с помощью проекта "Активный гражданин".

Ранее там располагалась огороженная автостоянка, которая действовала без оформления земельно-правовых отношений. Объект демонтировали.

С начала года на юго-востоке Москвы выявили более 130 незаконных некапитальных объектов, 33 из них демонтированы.

Москва Выхино-Жулебино

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