Пожар в здании общежития военного университета в центре Москвы потушен

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные МЧС ликвидировали возгорание, возникшее в здании общежития военного университета в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

"05:54 - полная ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что здание общежития военного университета на Комсомольском проспекте загорелось в Москве. Площадь пожара, по данным источника "Интерфакса", составляла 1 тысячу кв. метров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщил, что при пожаре никто не пострадал.