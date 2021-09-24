Поиск
Хроника последних дней СССР

При пожаре в общежитии военного университета в Москве частично обрушилась кровля

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кровля частично обрушилась при пожаре в общежитии военного университета Минобороны в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Произошло частичное обрушение кровли. Огнем охвачен чердак и третий этаж здания", - сказал источник.

На месте возгорания работает группировка из 120 спасателей и почти 30 единиц техники, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

"Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания (здание старой постройки, с деревянными перекрытиями, пустотами), плотными задымлением. Для ликвидации возгорания задействовано 29 единиц техники и порядка 120 человек личного состава", - сказали в пресс-службе управления.

По данным спасателей, по периметру здания установлены девять подъёмных механизмов.

"Обстановка спокойная. Сил и средств достаточно", - подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось, что здание общежития Военного университета на Комсомольском проспекте загорелось на площади 1 тысячи кв. метров. По данным информированного источника агентства, пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщил, что при пожаре никто не пострадал.

Москва Военный университет Минобороны

Новости по теме

Новости

Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края

Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края

Площадь пожара в общежитии Минобороны в Москве увеличилась до 1 тыс. кв.м

Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до пяти

На Камчатке нашли обломки вертолета Ка-27

Спасатели обнаружили еще девять альпинистов на Эльбрусе

Число погибших альпинистов на Эльбрусе достигло трех

Число погибших альпинистов на Эльбрусе достигло трех

Экипаж пропавшего на Камчатке Ка-27 предположительно состоял из трех человек

В МЧС сообщили об одном погибшем альпинисте на Эльбрусе

Источник сообщил о жесткой посадке вертолета Ка-27 на Камчатке

Что произошло за день: четверг, 23 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');