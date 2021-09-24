При пожаре в общежитии военного университета в Москве частично обрушилась кровля

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кровля частично обрушилась при пожаре в общежитии военного университета Минобороны в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Произошло частичное обрушение кровли. Огнем охвачен чердак и третий этаж здания", - сказал источник.

На месте возгорания работает группировка из 120 спасателей и почти 30 единиц техники, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

"Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания (здание старой постройки, с деревянными перекрытиями, пустотами), плотными задымлением. Для ликвидации возгорания задействовано 29 единиц техники и порядка 120 человек личного состава", - сказали в пресс-службе управления.

По данным спасателей, по периметру здания установлены девять подъёмных механизмов.

"Обстановка спокойная. Сил и средств достаточно", - подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщалось, что здание общежития Военного университета на Комсомольском проспекте загорелось на площади 1 тысячи кв. метров. По данным информированного источника агентства, пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщил, что при пожаре никто не пострадал.