В московском ТЦ "Метрополис" выявили нарушения мер профилактики COVID-19

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Скопление посетителей без масок обнаружили в торговом центре "Метрополис" в Москве, ТЦ грозит временное закрытие, сообщил журналистам в воскресенье главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

"В ходе проведения ежедневных рейдов 26 сентября 2021 года объединением было установлено, что в торговом центре "Метрополис", расположенном по адресу: САО, Ленинградское шоссе, д. 16а стр. 4, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты", - сказал он.

Поплавский добавил, что в отдельных магазинах торгового центра персонал работал без масок или с неправильно надетыми масками.

В объединении считают, что администрация ТЦ не приняла исчерпывающие меры по организации работы в условиях пандемии.

Юрлицу грозит штраф до 300 тыс. руб.

В случае установления факта причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.