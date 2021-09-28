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В Москве начали устанавливать камеры для измерения шума от машин

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Камера для измерения шума транспорта начала работать в районе Чистых прудов в Москве, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

"В тестовом режиме сейчас работает одна камера, измеряющая шум проезжающего транспорта. Пока речи о штрафах не идет", - сказали в ЦОДД.

Там добавили, что камера установлена в районе Чистых прудов, жители которого жаловались на шум от транспорта.

В центре добавили, что для решения вопроса о штрафах такие камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте. Кроме того, необходимо утвердить методику измерения шума. Сделать это можно будет после изменения действующего законодательства.

"После принятия всех необходимых документов камеры планируется устанавливать в местах, где больше всего жалоб от населения на шум от транспорта", - отметили в ЦОДД, добавив, что прогнозировать число камер пока нельзя.

8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин внес в столичный парламент соответствующий пакет поправок в столичное и федеральное законодательство. В частности, предлагается десятикратное увеличение штрафа за преднамеренное нарушение тишины водителями. Кроме того, внесено предложение штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации нарушений, оснащенных шумомерами и задерживать и помещать на спецстоянку транспортные средства с модифицированными глушителями.

Также Собянин предложил ввести "прогрессивный штраф": для легковых автомобилей в случае превышения мощности двигателя в 200 лошадиных сил штраф будет увеличиваться на 250 руб. за каждые 10 л.с. выше. Для мотоциклов - с 50 л.с., а для грузовых автомобилей - с 250 л.с.

Комиссия столичного парламента по законодательству, регламенту, правилам и процедурам выразила поддержку законопроекту об усилении ответственности для водителей за нарушение тишины в ночное время.

ЦОДД Москва Сергей Собянин

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