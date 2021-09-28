Более 35 тыс. пассажиров без масок выявили в московском транспорте за месяц

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Около восьми тысяч нарушений масочного режима выявили на московском транспорте за последнюю неделю, с начала сентября зафиксировано более 35 тыс. пассажиров без средств индивидуальной защиты, сообщила замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Елена Мясищева.

"Мы призываем пассажиров надеть маску до входа в транспортное средство и не снимать ее до конца поездки", - сказала Мясищева в эфире телеканала "Россия 24" во вторник.

Она уточнила, что ежедневно в транспорте работает 750 контролеров.

22 сентября сообщалось, что в столичном транспорте выявили более 27 тыс. таких нарушений. Таким образом, за шесть дней в автобусах, электричках и в метро Москвы зафиксировали еще около восьми тыс. людей без масок.