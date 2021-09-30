В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в такси

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рейды по выявлению нарушения мер профилактики COVID-19 проведут в московских такси, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"МАДИ (Московская административная дорожная инспекция - ИФ) и Управление Роспотребнадзора по Москве усилят контроль за тем, как таксисты выполняют санитарно-эпидемиологические требования. В ходе рейдов проверят наличие медосмотров, масок, дезинфицирующих средств и сертификатов о прививках", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что транспортный комплекс городского правительства получил предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о росте заболеваемости коронавирусом в столице.

С начала 2021 года инспекторы МАДИ выявили 2,6 тыс. таксистов, которые не проходят медосмотры. Столичный Роспотребнадзор составил 157 протоколов за отсутствие масок, перчаток и респираторов у таксистов, а также за игнорирование необходимости дезинфицировать салон.

В сентябре в Москве наметился рост заболеваемости COVID-19, в последний день месяца суточный показатель достиг значений второй декады июля 2021 года.

В городе ранее усилили контроль масочного режима в транспорте, на объектах торговли и общественного питания.