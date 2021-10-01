Рынок офисной недвижимости Москвы развивается быстрее прогноза

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сегмент офисной недвижимости Москвы развивается опережающими темпами по объему нового строительства и спросу на аренду площадей, говорится в отчете компании Cushman & Wakefield об итогах третьего квартала 2021 года.

"Динамика офисных индикаторов первых девяти месяцев 2021 года свидетельствует о том, что сегмент развивается опережающими темпами, поэтому ряд прогнозов был пересмотрен. Согласно ожиданиям аналитиков, объем нового строительства в 2021 году составит 610 тыс. кв. м (+20% к прогнозному значению 2 кв. 2021 г.). Прогнозное значение доли свободных площадей скорректировано вниз", - говорится в отчете.

Теперь аналитики прогнозируют на конец 2021 года уровень вакансии примерно 9,8% (1,85 млн кв. метров) для офисов класса А и В. Годом ранее свободны были 10,6% качественных площадей. Средневзвешенная ставка аренды на конец сентября текущего года на 5,54% выше, чем была годом ранее, и составляет 22,1 тыс. рублей за кв. метр в год. В дальнейшем аналитики ожидают рост ставок, преимущественно благодаря высокому спросу со стороны арендаторов и инфляции.

"Одним из драйверов роста ставок стал активный спрос со стороны арендаторов. Объем заключенных с начала года сделок аренды и продажи составил 1,45 млн кв. м - это на 30% превышает показатель аналогичного периода 2020 г.", - отметила аналитик Cushman & Wakefield Полина Афанасьева.

Сейчас в компании прогнозируют годовой объем спроса на 2021-2022 гг. на уровне 1,7-1,8 млн кв. метров. При этом структура спроса, скорее всего, сохранится: больше всего площадей арендуют компании e-commerce, корпорации-экосистемы, IT-структуры, компании с госучастием и игроки банковского сектора, отметили авторы отчета.

"Развитие российского офисного рынка происходит в синергии с глобальными трендами: на рынках США и Европы сегмент также показывает положительную динамику, сотрудники компаний постепенно возвращаются в офисы, а также растет активность по поиску и просмотру новых помещений", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что объем сделок в сегменте офисной недвижимости Москвы по итогам третьего квартала составил 395 тыс. кв.м, с начала года в столице арендовано и куплено 1,08 млн кв.м офисов. А ставки аренды равномерно росли на протяжении всех трех кварталов 2021 года на 2-3% за квартал.