МВД заподозрило в краже трех сотрудников посольства США в РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Столичные полицейские подозревают трех сотрудников посольства США в краже имущества посетителя одного из заведений в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, в полицию обратился мужчина, который заявил о краже рюкзака с личными вещами из бара на Сретенке. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

"В ходе предварительного расследования были изучены записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели. В результате установлены трое подозреваемых в совершении этого противоправного деяния. Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве - военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет", - сказал Васенин.

Представитель МВД заявил, что следствие располагает видеозаписью входа фигурантов в здание посольства США с похищенным рюкзаком.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ).

"В настоящее время профильным подразделением МВД России через МИД России инициировано направление в адрес посольства США в Москве ноты с требованием о снятии с указанных иностранцев дипломатического иммунитета с целью проведения необходимых следственных действий и возможного привлечения их к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством", - подчеркнул Васенин.

"Интерфакс" пока не располагает реакцией посольства США на это сообщение.