Депутат Мосгордумы от КПРФ Енгалычева оштрафована еще на 200 тысяч рублей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 200 тысяч рублей депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Как уточнили в суде, Енгалычева признана виновной в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Неделю назад Тверской суд за аналогичное правонарушение оштрафовал Енгалычеву на 250 тыс. руб.

По данным московского МВД, Енгалычева при проведении публичных мероприятий неоднократно совершала административные правонарушения. Речь идет о несанкционированных акциях в столице в сентябре 2021 года.