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Депутата Мосгордумы от КПРФ Енгалычеву оштрафовали на 250 тыс. рублей

Суд признал ее виновной в организации несанкционированных акций

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в понедельник признал депутата от КПРФ в Мосгордуме Екатерину Енгалычеву виновной в повторном административном правонарушении, выразившимся в организации несанкционированных акций.

Енгалычевой назначен административный штраф в 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Депутат признана виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации митинга).

По данным московского главка МВД, Енгалычева при проведении публичных мероприятий неоднократно совершала административные правонарушения. При этом в отдел полиции по повестке не явилась.

В главке отметили, что сотрудники московской полиции продолжают выявлять и задерживать лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории Москвы в сентябре 2021 года.

11 октября суд рассмотрит еще один протокол в отношении Енгалычевой за аналогичное правонарушение.

30 сентября стало известно, что депутат Мосгордумы была задержана в Тверском ОВД при ознакомлении с протоколами.

Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов сообщал "Интерфаксу", что Енгалычеву могут арестовать на срок до 30 суток за организацию несанкционированных мероприятий.

КПРФ Мосгордума Москва Тверской суд Екатерина Енгалычева

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