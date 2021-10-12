Дефицит бюджета Москвы на 2022 год составит 372 млрд руб.

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В следующем году дефицит столичного бюджета планируется в объеме 372 млрд руб., следует из проекта бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Отмечается, что объем дефицита может быть сокращен за счет экономии при проведении конкурсных процедур и в случае получения дополнительных доходов. Также проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объеме до 300,3 млрд руб. в следующем году. Фактический объем заимствований будет определяться по результатам исполнения бюджета.

Также уточняется, что привлечение займов является необходимой мерой, которая позволит профинансировать инвестиции в инфраструктуру и заложить основу для будущего развития города. Заимствования не нарушат устойчивость городского бюджета.

Доходы бюджета Москвы по итогам 2021 года составят 3,1 трлн руб., что на 20% выше уровня 2019 года, сказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Там добавили, что показатели свидетельствуют о возвращении городской экономики и бюджетных параметров на "докризисную траекторию устойчивого роста".