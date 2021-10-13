Власти Москвы отрицают передачу полиции фото из профилей пользователей mos.ru

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Фотографии из профилей пользователей mos.ru не передаются в базу данных московской полиции, их загрузка в личном кабинете не предусмотрена, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

В среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские (а именно - в галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве). Подрядчиком по проекту стоимостью 236 млн руб. стала пермская "Брайт софт". Также подрядчик должен обеспечить сбор данных о смартфонах москвичей, пишет издание.

"Информация о том, что Москва передает фотографии полиции, не соответствует действительности. В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета", - сообщили "Интерфаксу" в ДИТ Москвы в ответ на запрос агентства.

"При этом необходимо подчеркнуть, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС (государственная информационная система - ИФ) ЕЦХД. Более того, сама загрузка фотографий не является обязательно1 при пользовании порталом mos.ru", - отметили в департаменте.

В ДИТ Москвы заявили, что ГИС ЕЦХД в свою очередь "аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации".