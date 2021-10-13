Вдова Солженицына успешно перенесла операцию на сердце

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Восьмидесятидвухлетняя вдова писателя Александра Солженицына Наталия перенесла операцию на сердце, все прошло успешно, сообщил "Интерфаксу" ее сын Степан Солженицын.

"У нее был пульс 206, пришлось делать операцию в связи с аритмией, все прошло успешно", - сказал Солженицын.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация, что Наталию Солженицыну госпитализировали в Москве и провели срочную операцию на сердце.