Путин наградил Наталию Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин наградил вдову писателя Александра Солженицына, президента Фонда Солженицына Наталию Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Солженицына удостоена ордена "за большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность", сказано в документе.