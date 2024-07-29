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Путин наградил Наталию Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин наградил вдову писателя Александра Солженицына, президента Фонда Солженицына Наталию Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Солженицына удостоена ордена "за большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность", сказано в документе.

Владимир Путин Александр Солженицын Наталия Солженицына
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