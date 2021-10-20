Еще одна группа националистов подала в Москве заявку на "Русский марш" 4 ноября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Представители организационного комитета "Русского марша" направили в мэрию Москвы уведомление о проведении акции 4 ноября в центре столицы, сообщил "Интерфаксу" один из организаторов акции Никита Зайцев.

"Националисты подали уведомление о проведении "Русского марша" 4 ноября. Заявку в мэрию направил представитель оргкомитета акции Георгий Шишков", - сказал Зайцев в среду.

Заявленное количество участников "Русского марша" - 450 человек. Согласно сообщению, марш планируется начать в Новопушкинском сквере и продолжить по центру столицы.

Ранее другая группа националистов - представители московского филиала международной ассоциации "Институт национальной политики" и организации "Русская правозащитная лига" - также направила в мэрию Москвы уведомление о проведении "Русского марша" 4 ноября. Согласно сообщению, марш планируется в Люблино по улице Перерва. Акция проводится там с 2009 года.

"Русские марши" традиционно проходят в День народного единства 4 ноября с 2005 года.