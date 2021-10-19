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В мэрию Москвы подана заявка о проведении 4 ноября "Русского марша"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Представители московского филиала международной ассоциации "Институт национальной политики" и организации "Русская правозащитная лига" направили в мэрию Москвы уведомление о проведении "Русского марша" 4 ноября в Люблине. Об этом сообщил сайт "Института национальной политики".

Акция заявлена с участием 5000 человек. Предполагается, что они пройдут по улице Перерва, где "Русские марши" проходят с 2009 года.

Основным организатором шествия в заявке указан Илья Шарыпин из "Русской правозащитной лиги".

В сентябре мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста КПРФ, сославшись на неблагополучную эпидемиологическую обстановку. Коммунисты все же провели два из трех заявленных митингов, которые обошлись без задержаний на месте. После акций и перед ними полиция задерживала предполагаемых организаторов и участников. От проведения третьей акции КПРФ отказалась.

Москва Люблино Русский марш Илья Шарыпин Русская правозащитная лига коронавирус

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