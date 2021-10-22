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Сильный ветер ожидается в Москве в пятницу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сильный ветер с порывами до 20 м/с ждет жителей столицы в пятницу, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в связи с прохождением холодного фронта, с 10 до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В МЧС просят пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистов парковать машины вдали от деревьев.

Росгидромет Москва

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