Сильный ветер ожидается в Москве в пятницу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сильный ветер с порывами до 20 м/с ждет жителей столицы в пятницу, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в связи с прохождением холодного фронта, с 10 до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В МЧС просят пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистов парковать машины вдали от деревьев.