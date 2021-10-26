Соцвыплаты в Москве увеличат в 2022 году почти на 5%

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Размер единовременных и ежемесячных социальных выплат в Москве в следующем году увеличат почти на 5%, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Соответствующее постановление мэр города Сергей Собянин подписал во вторник.

"На 4,8% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что речь идет о выплатах многодетным и малообеспеченным семьям, родителям и детям погибших военнослужащих, детям граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф, студенческим семьям, детям-сиротам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов с детства, ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, труженикам тыла, ветеранам труда и детям войны, реабилитированным гражданам, героям СССР и РФ, а также другим льготным категориям горожан.

"Величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 21 193 руб.", - добавили в пресс-службе. Доплату к пенсии получат 2,1 млн москвичей.

В 2022 году в Москве традиционно сделают выплаты к социально значимым мероприятиям и памятным датам. Размер этих выплат определят отдельными решениями столичного правительства.