МЧС сообщило, что туман сохранится в Москве до полуночи

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Туман и видимость в диапазоне 200 - 700 метров сохранятся в Москве до конца текущих суток, сообщает во вторник пресс-служба столичного главка МЧС.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями спасатели МЧС рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от едущих впереди машин, а пешеходам, идущим по краю проезжей части, обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Густой туман окутал Москву вечером в понедельник, данное явление наблюдается и во вторник. Из-за этого столичном регионе был объявлен "желтый" уровень природной опасности; после 14:00 он перестал действовать в Москве, после 15:00 - в Подмосковье. Из-за тумана аэропортах Москвы во вторник было задержано более 200 рейсов.