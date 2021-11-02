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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Гидрометцентре заявили, что Москву накрыл туман естественного происхождения

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Утренний туман в Москве является естественным природным явлением, возникшим без какого-либо антропогенного воздействия, он рассеется около 11:00, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Никакого антропогенного, никакого человеческого воздействия тут нет, - заверил он. - Так очень часто бывает при антициклональной погоде".

По словам метеоролога, "при области высокого давления существует нисходящее движение по вертикали, которое препятствует облакообразованию, небо чистое, но днем солнечнее лучи достигают подстилающей поверхности и прогревают ее, нагревая приземные слои".

"А ночью, наоборот, при отсутствии облаков происходит резкое охлаждение подстилающей поверхности и слои воздуха охлаждаются. Если понижается температура воздуха, в котором содержится водяной пар, то происходит концентрация водяных паров, они конденсируются, и эта конденсация и есть туман", - пояснил Вильфанд.

По его оценке, вероятность, что туман сгустится в ночь на среду, пока невелика. Если антициклон не будет отходить и вероятность тумана повысится, Гидрометцентр вечером выпустит об этом предупреждение.

Туман окутал Москву вечером в понедельник и сильнее сгустился утром во вторник. Жители некоторых районов города жаловались и на запах гари. К утру вторника столичные аэропорты отменили и задержали десятки рейсов.

Туман накрыл Москву

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Москва Московская область Гидрометцентр Роман Вильфанд

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