В Гидрометцентре назвали штиль причиной затяжного тумана в Москве

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Антициклон и безветренная погода стали причиной столь длительного тумана в Москве и области, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Причина в антициклоне, который способствует возникновению тумана, штилевая погода, нет ветра, поэтому антициклон очень медленно отступает и давление быстро не падает", - сказал Вильфанд во вторник.

Он добавил, что вечером выпущено предупреждение Росгидромета, что до конца суток 2 ноября местами в Москве и области ожидается туман с видимостью 200-700 метров.

При этом Вильфанд сказал, что туман сохраняется "местами" в столичном регионе, и его плотность значительно уменьшилась.

"Туман сейчас только местами в Москве, этот не тот густой туман, который был утром с видимостью до 50 метров", - отметил он.

Научный руководитель Гидрометцентра сказал, что если антициклон продолжит отступать так же медленно на восток, то "не исключено, что и утром будет туман".

"Но по тем расчетам, которые мы только провели, ветер усиливается, к утру 3 ноября он будет в диапазоне от 5 до 10 метров в секунду, появятся облака. Ветер и туман не совместимы. Ветер быстро рассеивает туман, создавая турбулентные потоки, а туман возникает при антициклоне, при отсутствии облаков за счет выхолаживания подстилающей поверхности", - уточнил Вильфанд.

Он добавил, что к полуночи прогноз погоды будет еще раз обновлен.

Между тем, согласно прогностической карте Гидрометцентра в Москве и области из-за тумана до 00:00 3 ноября вновь действует "желтый" уровень опасности.

Густой туман окутал Москву вечером в понедельник, данное явление наблюдалось и всю первую половину дня вторника. В отдельных районах столицы туман пока до конца не рассеялся, хотя его плотность стала меньше.

Из-за тумана аэропортах Москвы во вторник было задержано более 200 рейсов.