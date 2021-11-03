Задержек рейсов из-за тумана в аэропортах Москвы стало меньше

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сильный туман в Москве не развеялся к утру среды, однако задержек в аэропортах стало меньше.

"Аэропорты московской воздушной зоны к утру практически вернулись в расписание несмотря на туман. Большинство рейсов выполняется вовремя", - сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах.

По данным "Яндекс.Расписания", утром в среду в московских аэропортах задерживаются до 40 рейсов, еще несколько отменены. Больше всего рейсов задержано в "Домодедово" - 26 и 6 отменены, во "Внуково" задержаны 10 рейсов и 6 отменены, в "Шереметьево" задержаны и отменены соответственно 3 и 4 рейса.

Накануне на Москву опустился сильный туман. По данным синоптиков, такое явление наблюдается впервые за 12 лет.

На фоне непогоды в Московских аэропортах были задержаны и отменены сотни рейсов. Часть самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы.