Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Задержек рейсов из-за тумана в аэропортах Москвы стало меньше

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сильный туман в Москве не развеялся к утру среды, однако задержек в аэропортах стало меньше.

Туман накрыл Москву

"Аэропорты московской воздушной зоны к утру практически вернулись в расписание несмотря на туман. Большинство рейсов выполняется вовремя", - сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах.

По данным "Яндекс.Расписания", утром в среду в московских аэропортах задерживаются до 40 рейсов, еще несколько отменены. Больше всего рейсов задержано в "Домодедово" - 26 и 6 отменены, во "Внуково" задержаны 10 рейсов и 6 отменены, в "Шереметьево" задержаны и отменены соответственно 3 и 4 рейса.

Накануне на Москву опустился сильный туман. По данным синоптиков, такое явление наблюдается впервые за 12 лет.

На фоне непогоды в Московских аэропортах были задержаны и отменены сотни рейсов. Часть самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы.

Москва

Новости по теме

Новости

Организатор "Русского марша" Зайцев в Москве сообщил о своем задержании

Директор ЦРУ обсудит в Москве ряд вопросов с представителями властей РФ

МЧС сообщило, что туман сохранится в Москве до полуночи

Власти Москвы заявили, что концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за тумана нет

Власти Москвы заявили, что концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за тумана нет

В аэропортах Москвы проверят соблюдение COVID-мер после задержки сотен рейсов

Аэропорты Москвы отменили и задержали больше ста авиарейсов из-за тумана

Аэропорты Москвы отменили и задержали больше ста авиарейсов из-за тумана
Пандемия коронавируса

Московским театрам начали возвращать билеты из-за введения QR-кодов

Более 30 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана

Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра

Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра

Мэрия Москвы допустила полный отказ от строителей-мигрантов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });