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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Туман местами окутает Москву до утра пятницы

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Москве местами ожидается туман, он сохранится до утра пятницы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в четверг.

"В ночные часы и до 09:00 5 ноября в столице местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.

Густой туман накрыл Москву вечером в понедельник и держался местами до вечера вторника. Из-за резкого ухудшения видимости в столичных аэропортах было задержано или отменено более сотни рейсов.

Синоптики заявили, что к туману в столичном регионе привели естественные причины, в том числе антициклон и безветренная погода.

Москва

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