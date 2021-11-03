На севере Москвы выставлена на продажу территория бывшего завода "МиГ"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех") объявило торги по продаже территории бывшего завода АО "РСК "МиГ" на севере Москвы рядом с метро "Динамо". На продажу выставлены три земельных участка общей площадью 57,7 га и 134 объекта недвижимости, следует из материалов ООО "РТ-капитал", которое продает активы "Ростеха".

Начальная цена лота - 35,5 млрд руб. Заявки принимаются до 3 декабря, торги назначены на 6 декабря.

О планах "Ростеха" продать производственные площади "МиГ" на севере Москвы несколько лет назад заявлял глава корпорации Сергей Чемезов. Он отмечал, что речь идет "о пустующих заводских помещениях и ангарах, которые давно не используются и в которых никто не работает".

"МиГ" производит боевые самолеты семейства МиГ-29 для экспортных поставок и легкий истребитель МиГ-35 для Минобороны России. В производственный кластер компании входят "Луховицкий авиационный завод", нижегородский авиазавод "Сокол", "Калязинский машиностроительный завод".