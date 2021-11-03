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Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла после резкого снижения накануне

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Более 6,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных в среду данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 6 827 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 5 736 случаях. Таким образом, заболеваемость в городе выросла на 1 091 случай, или на 19%.

За последние сутки коронавирус привел к смерти 95 человек. Всего в городе от COVID-19 умер 31 631 заболевший. Смертность достигла показателей конца июля.

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Выздоровели за сутки 6 628 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве вылечился 1 611 991 человек.

Накануне сообщалось о 6 359 выписанных и 98 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 3 ноября составляет 1 837 057.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября Собянин ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны до 25 февраля отправить 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.

Москва коронавирус

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