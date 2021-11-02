В РПЦ призвали не превращать вакцинацию в фактор национального разделения

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают важным не допустить раскола общества вокруг темы вакцинации.

"Мы не должны превратить проблему вакцинации, равно как и другие острые проблемы, которые могут возникать в нашем развитии, в фактор национального разделения", - заявил во вторник на пресс-конференции в Москве замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Представитель церкви считает, что, несмотря на остроту проблемы, связанной с вакцинацией, "мы не должны позволить превратить ее в некий водораздел, который восстанавливает одну часть общества против другой". По мнению Кипшидзе, здесь применимы только методы убеждения, примера и внимательного, спокойного и доброго отношения к тем, кто придерживается другой точки зрения.

Представитель синодального отдела также призвал к аккуратности и деликатности в вопросе предоставления преимуществ вакцинированным людям перед невакцинированными. "На мой взгляд, эффект от принуждения в этой сфере крайне ограничен, потому что он может вызвать еще большую поляризацию мнений и еще больше восстановить одних людей против других", - сказал Кипшидзе.

В церкви, по его словам, не хотят, чтобы такое разделение проходило среди верующих людей. По этой причине в православных храмах не требуют на входе прививочных сертификатов, кодов, надеясь на "ответственность и совесть" прихожан.