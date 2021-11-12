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Еще 230 военных медиков направят в подмосковную Кубинку для лечения больных COVID

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ увеличит персонал временного медцентра в подмосковной Кубинке до 454 человек для лечения больных коронавирусом, сообщили в пятницу журналистам в военном ведомстве.

"Сегодня из Санкт-Петербурга в Московскую область будет направлен второй сводный отряд военно-медицинских специалистов для оказания помощи гражданскому населению региона в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно будет доставлено 230 военных медиков", - сказали в Минобороны.

Временный медицинский центр развернут на фондах военного ведомства в подмосковной Кубинке для лечения больных COVID-19 жителей Подмосковья. Там уже работают 224 военных специалиста. Таким образом, персонал центра увеличится до 454 человек.

Врачебно-сестринские бригады из Военно-медицинской академии им. Кирова включают врачей-инфекционистов, средний и младший медперсонал. К лечению больных из числа гражданского населения также будут привлечены курсанты академии.

Хроника 09 января 2020 года – 12 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Минобороны РФ Кубинка

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