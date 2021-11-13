В мэрии рассказали о том, как Москву украсят к Новому году

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

По его словам, в центре столицы - на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке - вновь появятся световые арки.

"Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2022". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли, которые уже стали визитной карточкой новогодних московских улиц", - подчеркнул заммэра.

В городе будут установлены праздничные ели, украшенные шарами и гирляндами.

Бирюков отметил, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование со светодиодами. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

Он добавил, что в преддверии Нового года и Рождества изменится режим работы подсветки зданий для создания праздничного настроения.