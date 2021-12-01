Источник уточнил, что ЧП с пассажиром метро случилось на станции "Семеновская"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сбой в движении на Арбатско-Покровской линии московского метро произошел, потому что на станции "Семеновская" пассажир упал под прибывающий поезд, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Чтобы его поднять, было отключено напряжение контактного рельса.

Департамент транспорта Москвы ранее сообщил, что на восточном отрезке синей ветки метро поезда не ходят от "Курской" до "Партизанской", а обратно следуют с увеличенными интервалами. В Дептрансе уточнили, что это произошло из-за человека на пути, не объяснив, где именно случилось ЧП.

21 ноября на "Семеновской" под поезд упал еще один пассажир, он погиб.