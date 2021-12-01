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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве второй день за сутки коронавирусом заболевают меньше 3 тыс. человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Около 2,7 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это примерно соответствует показателю, достигнутому накануне, следует из информации оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, за последние 24 часа в Москве зафиксировали 2 757 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось об обнаружении 2 788 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость в городе сохраняется примерно на одном уровне с тенденцией на снижение.

По сравнению с показателем недельной давности, суточная заболеваемость выросла почти на 9%. 24 ноября в Москве выявили 2 533 случаев COVID-19.

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Скончались за сутки в Москве 94 пациента с коронавирусом. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 34 296.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние 24 часа 3 728 москвича. Общее число победивших коронавирус жителей столицы достигло 1 776 082.

Накануне сообщалось о смерти 97 и выздоровлении 3 816 пациентов с COVID-19 в Москве.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.

Москва коронавирус

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