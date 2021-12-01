В России за сутки коронавирус подтвердился у 32 837 человек

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - За последние сутки в РФ официально зарегистрированы почти 32 837 новых заболевших коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Умерли за последние сутки 1 226 пациентов, из них большинство в Москве - 94 человека. За столицей идет Санкт-Петербург, где скончались 59 человек, на третьей строчке - Московская область, где от инфекции умерли 47 человек.

В Москве за сутки выявили 2 757 новых случаев COVID-19, выздоровели в столице 3 728 человек. На втором .месте среди регионов РФ по числу новых случаев - Санкт-Петербург с 2 419 заболевшими, за ним - Московская область - 2 008 человек с COVID-19.

Еще 904 новых случая COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 868 - в Краснодарском крае, 741 - в Воронежской области, 726 - в Красноярском крае, 704 - в Свердловской области, 699 - в Нижегородской области, 695 - в Пермском крае, 664 - в Башкирии, 655 - в Челябинской области, 650 - в Ростовской области, 601 - в Иркутской области, 583 - в Саратовской области, 581 - в Омской области, 561 - в Хабаровском крае, 525 - в Алтайском крае, 470 - в Ставропольском крае, 458 - в Приморском крае, 443 - в Волгоградской области.

Кроме того, 439 случаев - в Крыму, 433 - в Ульяновской области, 402 - в Новосибирской области, 382 - в Вологодской области, 380 - в Архангельской области, 376 - в Кемеровской области, 375 - в Ленинградской области, 374 - в Липецкой области, 371 - в Тверской области, 365 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350 случаев.

С начала пандемии в РФ в России зарегистрировано 9 млн 669 тыс. 718 случаев COVID-19, количество умерших, по данным оперштаба, составило 276 419 человек; выписаны по выздоровлению - 8 млн 364 тыс. 932 человек (35 679 выписаны за последние сутки).