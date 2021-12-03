Суд в Москве арестовал гражданина РФ по делу о госизмене
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест гражданина РФ в рамках уголовного дела о государственной измене.
Как следует из базы суда, ходатайство о заключении под стражу гражданина Суслова К.А. было зарегистрировано и удовлетворено судом 29 ноября.
Решение обжаловано не было и вступило в силу, следует из данных суда.
В пресс-службе суда подробности по материалу пообещали привести позднее.
Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.