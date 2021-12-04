Высота снежного покрова в Москве достигла 10 см
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - За несколько дней декабря высота снежного покрова в столице подросла до 10 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в субботу.
Как сказал собеседник агентства, таковы данные, полученные сегодня в 9:00 с главной метеостанции города на ВДНХ.
Он напомнил, что год назад десятисантиметровый снежный покров сформировался значительно раньше - 23 ноября.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что днем в городе пройдет небольшой снег, его прирост составит до 1 см. Температура воздуха будет колебаться от минус двух до нуля градусов.
Возможны порывы ветра до 14 м/с.
В пресс-службе добавили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.