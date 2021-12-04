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Высота снежного покрова в Москве достигла 10 см

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - За несколько дней декабря высота снежного покрова в столице подросла до 10 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в субботу.

Как сказал собеседник агентства, таковы данные, полученные сегодня в 9:00 с главной метеостанции города на ВДНХ.

Он напомнил, что год назад десятисантиметровый снежный покров сформировался значительно раньше - 23 ноября.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что днем в городе пройдет небольшой снег, его прирост составит до 1 см. Температура воздуха будет колебаться от минус двух до нуля градусов.

Возможны порывы ветра до 14 м/с.

В пресс-службе добавили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Москва

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