Снегоуборочная техника вышла на улицы Москвы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Небольшой снег идет повсеместно в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что техника приступила к прометанию проезжей части, при необходимости будет проведена противогололедная обработка опасных участков дорог.

Власти Москвы просят водителей с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

По данным Гидрометцентра России, в 9:00 воскресенья высота снежного покрова на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ составляла 9 см.