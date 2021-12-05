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Снегоуборочная техника вышла на улицы Москвы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Небольшой снег идет повсеместно в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что техника приступила к прометанию проезжей части, при необходимости будет проведена противогололедная обработка опасных участков дорог.

Власти Москвы просят водителей с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

По данным Гидрометцентра России, в 9:00 воскресенья высота снежного покрова на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ составляла 9 см.

Москва

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