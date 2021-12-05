Движение на рыжей ветке московского метро приостановлено из-за человека на крыше поезда
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Хулиган залез на крышу поезда на станции "Профсоюзная" Калужско-Рижской линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Сотрудники полиции пытаются снять нарушителя, сказал собеседник агентства.
В столичном департаменте транспорта уточнили, что на Калужско-Рижской линии нет движения поездов от станции "Октябрьская" до "Новые Черёмушки".
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.