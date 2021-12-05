Второй за час инцидент произошел в столичном метро

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Неисправность поезда привела к задержке движения на зеленой ветке метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Сообщается, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы. Спустя несколько минут в департаменте уточнили, что движение на зеленой ветке входит в график.

Это второй инцидент в московском метро за час.

Ранее источник агентства сообщил, что хулиган й залез на крышу поезда на станции "Профсоюзная".

В департаменте транспорта заявили, что на Калужско-Рижской линии прервано движение от станции "Октябрьская" до "Новые Черемушки". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.