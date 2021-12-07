Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Первомайская"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел утром во вторник на Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Там отметили, что из-за человека на пути временно не было движения поездов от станции "Щелковская" до станции "Партизанская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

К настоящему моменту движение восстановлено и вводится в график, добавили в дептрансе.

Источник "Интерфакса" сообщил, что пассажир упал под прибывающий поезд на станции "Первомайская".

"Для его извлечения отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Информации о состоянии пассажира пока нет.