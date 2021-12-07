Высота снежного покрова в Москве достигла 13 см

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - За несколько часов в Москве выпало 4 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города во вторник.

"Высота снежного покрова в районе ВДНХ, где расположена главная метеостанция Москвы, к 9:00 вторника достигла 13 см", - уточнил представитель метеобюро.

Он отметил, что снег, местами сильный, сохранится в столичном регионе как минимум до 21:00.

В метеобюро добавили, что в прошлом году высота снега в Москве достигла отметки 14 см лишь 26 декабря.

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что за сутки в Москве местами может выпасть до 15 см снега. Городские службы из-за непогоды работают в усиленном режиме.

В столичном регионе сохраняется повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Москвичам стоит воздержаться от поездок на личных автомобилях из-за сильного снегопада в городе и воспользоваться общественным транспортом, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Пробки на московских дорогах оцениваются в восемь баллов по десятибалльной шкале.