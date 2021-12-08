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Блогера отправили в колонию за нападение на машину ФСБ в ходе акции оппозиции в Москве

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к 2 годам и 8 месяцам колонии TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy), который повредил автомобиль сотрудника спецслужбы в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

Приговор будет обжалован, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Загребельский в среду.

Суд признал его виновным ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений).

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего ФГКУ "Войсковая часть" к блогеру и взыскал с него в счет возмещения материального ущерба 337 тыс. рублей.

Лакеев признал вину и раскаялся в содеянном в ходе допроса.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Лакеев был задержан 26 января в так называемом тикток-хаусе в Новой Москве, где проживал вместе с еще несколькими "тиктокерами".

По версии следствия, 23 января на Цветном бульваре он запрыгнул на капот автомобиля ФСБ и повредил его.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел: о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Константин Лакеев Москва Тверской суд ФСБ

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