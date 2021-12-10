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На Солнцевской линии метро Москвы интервалы движения увеличились из-за человека на пути

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в пятницу на Солнцевской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Солнцевской линии (8А) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Других подробностей и данных о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, не поступало.

В 22:14 мск департамент транспорта сообщил об устранении сбоя.

"Движение на Солнцевской линии (8А) вводится в график", - указано в сообщении.

Московский метрополитен Солнцевская линия

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